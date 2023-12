Ewald Heitmann ist seit 75 Jahren dabei, Walter Zelder seit 70 Jahren – die Jubilare in der Übersicht. Zudem geht es um Arbeitskämpfe.

Es ist wieder soweit: 26 Mitglieder hat der Verdi-Ortsverein Peine für ihre vieljährige Treue geehrt. In ihrer Begrüßungsrede spricht Nanni Rietz-Heering, Verdi-Vorsitzende in Peine, über kommende Tarifkämpfe und Zusammenarbeit: Genannt sei die Kampagne zur Tariftreue und Tarifbindung mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und den Einzelgewerkschaften. „Es geht nicht an, dass sich immer mehr Betriebe aus der Tarifbindung verabschieden und Mitarbeiter in diesen Betrieben schlechter gestellt sind als Mitarbeitende in Betrieben mit Tarifbindung“, stellt Rietz-Heering klar. Hier müsse dringend gegengesteuert werden. Dabei seien sich alle Gewerkschaften unter dem Dach des DGB einig.