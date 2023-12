Peine. Das Anatolia in der Celler Straße feiert im Dezember die offizielle Eröffnung. Das bietet das neue Restaurant in Peine.

Das neue Restaurant „Anatolia“ an der Celler Straße in Peine hat bereits eröffnet. Die offizielle Eröffnung wird aber erst im Dezember gefeiert. Inhaberin Esra Levent und ihr Partner Yusuf Abacioglu bieten eine türkisch-kurdische Küche an und auch arabische Gerichte wie hausgemachte Falafel und Hummus.