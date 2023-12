Peine. Der Kurs wird vom Peiner Frauenhaus anlässlich des „Orange Day“ organisiert. Zweite Veranstaltung ist eine szenische Lesung.

Zur Prävention vor Gewalt organisierte das Peiner Frauenhaus in der noch bis 10. Dezember andauernden UN-Kampagne „Orange The World“ gegen Gewalt an Frauen zwei Veranstaltungen, einen Selbstverteidigungskurs und eine szenische Lesung.