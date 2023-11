Vechelde. Die Verwaltung geht von 2,55 Millionen Euro als Defizit aus – es wäre Rekord. Dies sind die Gründe, und das sind die Investitionen.

Aller schlechten Dinge sind drei: Auch für das nächste Jahr muss die Vechelder Gemeindeverwaltung einen Haushaltsentwurf vorlegen mit einem Loch – in diesem Fall mit einem Millionenloch. Im Ergebnishaushalt (laufende Einnahmen/Ausgaben), der ausgeglichen sein sollte, fehlen 2,88 Millionen Euro. Da hilft auch das Plus bei den außerordentlichen Einnahmen (Baulandverlauf) von 330.100 Euro nicht viel: Es bleibt bei einem Minus von 2,55 Millionen Euro – Rekord in der 40-jährigen Geschichte der Gemeinde Vechelde.