Peine. Anhaltendes Winterwetter im Landkreis Peine - dennoch: Laut Polizei Peine hat es am Mittwoch keine Glätte-Unfälle gegeben.

Ob sich die Autofahrer im Kreis Peine nach dem Wintereinbruch in der Nacht zu Dienstag mit Schnee und Glätte schnell an die neuen Straßenverhältnisse gewöhnt haben oder nach rutschigen Schreckmomenten vorsichtiger fahren – das sei dahingestellt. Jedenfalls: Laut Polizei Peine hat es am Mittwoch keine Glätteunfälle gegeben. Lediglich ein paar „Liegenbleiber“ aus technischen Gründen seien gemeldet worden, heißt es im Polizeirevier Peine.