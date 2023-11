Vechelde. Im Herbst sind in der Gemeinde Vechelde Tiefbauarbeiten begonnen worden. Was genau jetzt abgeschlossen wurde, lesen Sie hier.

Viele der im Laufe des Herbstes ausgeführten Tiefbaumaßnahmen sind in der Gemeinde Vechelde erfolgreich abgeschlossen. Das teilt die Verwaltung mit. Nach Fertigstellung der Deckenvorarbeiten (Fahrbahneinfassungen, Gossenbänder, Gehwege) erhielten demnach die Straßen An der Feuerwache, Niemodlin- und Bodelschwinghstraße ihre endgültigen Fahrbahndecken in Asphaltbauweise - im Rahmen des Straßenendausbaus in den Gewerbegebieten.