Broistedt. Unter anderem geht es um die Ausstattung der Küche der Grundschule. Der Förderverein ist weiterhin auf Geldgaben angewiesen.

Ihr zehnjährigen Bestehen hat die Firma Edeka Rickel in Broistedt gefeiert und sich zu dem Anlass großzügig gezeigt: „Der Supermarkt hat der Grundschule Broistedt eine umfangreiche Ausstattung für die Schulküche und neue Schul-Trikots sowie beachtliche Geldsumme zur Umsetzung einiger Projekte gegen Mobbing in der Grundschule gespendet“, berichtet Stefanie Lohde, Vorsitzende des Schulfördervereins, erfreut. Beim ersten kreativen Adventsbasar in der Mensa der Grundschule hat es eine weitere Geldübergabe der Firma gegeben, die zudem Bratwürste für diese Veranstaltung gespendet hat. „Damit wir auch weiterhin viele tolle Projekte umsetzen können, sind wir auf Spendeneinnahmen angewiesen“, verdeutlicht die Vorsitzende.