Peine. Gedenken an den Schutzengel der Jagd: Rund 180 Besucher erlebten die ökumenische Hubertusmesse in der geschmückten Pfarrkirche.

Mit Jagdhornklängen begann nach längerer Pause wieder die Hubertusmesse der Peiner Jägerschaft in der Pfarrkirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Peine. Die rund 180 Besucher erlebten einen Gottesdienst zu Ehren des Heiligen Hubertus. Die musikalische Begegnung für den Schutzpatron der Jagd war ein Gesamtwerk von 60 Minuten vor einer Altar-Waldkulisse, die die Zuhörer begeisterte und bewegt in den Abend entließ, so der Verein Jägerschaft des Landkreises Peine in seiner Mitteilung. Vor der Kirche ertönten Klänge der Jagdhornbläser-Korps Peine und Peine-Ost unter der Leitung von Jörg Friese und Daniela Meitzner. Diakon Helmut Zimmermann und Pastorin Dr. Heidrun Gunkel sprachen über die Tradition der Hubertusmesse. Das Parforcehorn-Korps spielte „Die Jagdfanfare“ aus dem Hildesheimer Land unter der Leitung von Helge Heuer.

Die Messe erinnere an Hubertus Wandlung vom Jagen für den Selbstzweck hin in Richtung Verantwortung für die Hege und Pflege des Wildes. „Diese Botschaft ist nach wie vor aktuell und soll alle Menschen an die Pflicht erinnern, mit unseren Ressourcen von Flora und Fauna sorgsam umzugehen“, sagte Steffen Bartels, Vorsitzender der Jägerschaft Peine. Er zitierte den Jagd-Schriftsteller und Ornithologen Oskar von Riesenthal und seine Mahnung, das Wild zu schützen und zu hegen – im Sinne des Erhalts der Artenvielfalt und um geregelte Bestände gut über den Winter zu bringen.

Mit dem Fernglas das Wild studieren

Die Kirche wurde in Anerkennung und Würdigung mit den Dingen aus Wald und Flur geschmückt. Bartels hatte Dankesworte parat: Für die Vorbereitungen an die jungen Jäger und an seinen Stellvertreter Holger Willies, der zudem den sechsten Schöpfungstag verlas, an dem Gott Tiere und Menschen schuf. Und er dankte Ulrike Vollhardt und Bläserobfrau Daniela Meitzner für die eindrucksvolle Dekoration.

Diakon Zimmermann beschäftigte sich in seiner Predigt mit jungen Menschen und ihrer Inspiration, der Jagd nachzugehen. Sie hätten häufig nur das Fernglas dabei, um das Wild zu studieren und die Ruhe zu genießen. Wichtig sei ihnen die Bewahrung der Schöpfung, der Erhalt der Natur, das Anlegen von Hecken und Deckung, die Beschaffung von Nahrung für das Wild. „Sie treffen Tiere mehr mit Augen und Ohren als mit Schrot und Blei“, sagte er.

Die Parforcehornbläser beeindruckten mit Stücken wie „Gloria“, „Sanctus und Hymne an St. Hubertus“, „Domine“, „Sortie de messe“ und „Glocken“. Hubertusmessen haben bestimmte Anforderungen an die Ausführenden – mal sind es das Tempo oder anspruchsvolle Läufe, mal ist es die Höhe für manche Tonlagen. Die Darbietungen überzeugten laut Verein, sie seien harmonisch gewesen. Mit einem „Auf Wiedersehen“ der Bläserkorps Peine und Peine-Ost zogen Musizierende und Besucher aus der Kirche aus – ein eindrucksvolles Finale. Im Anschluss unterhielten sich viele Besucher noch bei einer Wildsuppe und Getränken im Gemeindehaus. red