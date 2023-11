Edemissen. Ein unvergesslicher Abend mit Humor und Wortspielen in der Aula von Edemissen. Eine Erinnerung an unsterbliche Promis und eigene Gedichte

Und noch‘n Gedicht: Für die Zuschauer am Sonnabend in der Aula in Edemissen wird Heinz Erhardt wieder lebendig. Andreas Neumann spricht genauso melodisch wie einst Heinz Erhardt, gestikuliert wie er, lacht so schelmisch wie sein Vorbild, mit vorgehaltener Hand, auch durch seine wenigen Haare sieht er dem Meister des Wortwitzes ähnlich.