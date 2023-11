Peine. Der Züchter Carsten Lauenstein aus Bodenstedt schwört auf Pyrenäenberghunde. Doch so leicht ist der Herdenschutz nicht zu leisten.

Aufgabenteilung ist wichtig und kann ein Erfolgsrezept sein. Bei Gefahr im Verzug wissen die beiden Herdenschutzhündinnen Peppa (in Anlehnung an die Zeichentrick-Fernsehserie „Peppa Wutz“) und Mimi genau, was zu tun ist: Eine der beiden Pyrenäenberghündinnen zieht die Schafe zusammen, die andere sichert ab am elektrischen Schutzzaun. Angreifer – egal, ob Mensch oder Tier – sollten wissen, dass mit Peppa und Mimi trotz ihres flauschigen weißen Fells nicht zu spaßen ist. Wölfe wissen das.