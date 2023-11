Peine. Der Titel der Ausstellung ist wörtlich zu nehmen: Es gibt viele Hörstationen, Kurzfilme über Menschen der Stadt und Mitmach-Stationen.

Wie erzählt man 800 Jahre Stadtgeschichte, wenn man nur begrenzt Platz hat? Doreen Götzky, Leiterin des Peiner Kreismuseums, und ihr Team haben sich dafür entschieden: Sie verzichten in der Ausstellung „Peine 800 – eine Stadt erzählt“ auf eine chronologische Darstellung und arbeiten dafür viel mit Bildern, Filmen, Erzählungen an Hörstationen und Mitmach-Angeboten. Aus der Alltagsperspektive der Menschen der Stadt werden Themen wie Ernährung, Krieg, Wohnen oder Religion beleuchtet. „Es sind Themen, die auch Bezug zur Lebenswirklichkeit heute haben“, sagte die Museums-Chefin bei der Eröffnung der Ausstellung am Freitagabend.