Peine. Der „Black Friday“ war verregnet. Peiner Geschäftsleute sind dennoch zufrieden. Nun ist der Blick auf das Weihnachtsgeschäft gerichtet.

Nasskaltes Wetter, Wind und Schneeregen – nein, ideales Einkaufswetter war das am „Black-Friday“- Schnäppchenabend in Peine keinesfalls. Und so blieb die Peiner Fußgängerzone zu den Sonderöffnungszeiten bis 20 Uhr eher leer. Nur wenige Menschen waren unterwegs, die allerdings mit voll gepackten Taschen und zufriedenen Gesichtern. „20 Prozent Rabatt, das lohnt sich, Wetter hin oder her“, sagt eine Kundin, die mit ihrem Sohn unterwegs ist, um Schuhe zu kaufen. „Nee, Flair hat das nicht – aber es lohnt sich“, bestätigen zwei Freundinnen, die von Vordach zu Vordach der Fußgängerzone huschen.