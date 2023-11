Peine. Dabei gab es einen Verletzten. Im Kreis Peine gab es weitere Glätte-Unfälle. Der Polizei-Überblick.

Mehrere Glatteis-Unfälle hat es zwischen Freitagabend und Samstagfrüh im Kreis Peine gegeben. Laut Polizei ereignete sich ein Unfall am Freitag gegen 19.45 Uhr auf der Bundesstraße 65 zwischen Dungelbeck und Peine. Eine 79-jährige Autofahrerin kam aufgrund einer beschlagenen Frontscheibe nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben, verletzt wurde sie hierbei nicht. Der Pkw wurde beschädigt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zur gleichen Uhrzeit kam es auf der Kreisstraße 57 zwischen Groß Gleidingen und der Bundesstraße 1 zu einem Unfall, bei dem eine 51-Jährige mit einem VW ID.4 bei Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn abkam und Sachschaden verursachte. Die Fahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Auch auf der Kreisstraße 30 zwischen Adenstedt und Bierbergen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-Jähriger kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1600 Euro.

Am Freitag um kurz vor Mitternacht rutschte auf der Hildesheimer Straße in Vechelde ein Autofahrer nach links von der Fahrbahn und verletzte zwei Fußgänger auf dem Gehweg. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Einer der Fußgänger wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Einbruch in Peiner Kindergarten

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Duttenstedter Straße in Peine eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, durchwühlten Schränke und stahlen Diebesgut. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Verkehrsunfallfluchten im Kreis Peine

Gleich drei Verkehrsunfallfluchten hat die Polizei in den vergangenen Stunden verzeichnet: Einen Fall gab es im Peiner Kornweg. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen am Straßenrand geparkten Skoda Roomster. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise: (05171) 9990.

In Oelerse stieß am Freitag gegen 19 Uhr auf der Kreuzung Am Damm/Uetzer Straße vermutlich glättebedingt gegen einen Mercedes, der durch den Unfall beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

In der Peiner Gutenbergstraße kam es am Freitag gegen 22 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Diese stürzte und wurde leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

