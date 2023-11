Vechelde. „Keine Beweise“, „Die vier Kommata“ und „Die Überlebenden“ – so lauten die Titel der Filme von Jugendlichen für Jugendliche.

„Kamera ab, Ton läuft“: Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Vechelde haben wieder Streifen gedreht, die nun zu sehen sind bei den Filmtagen. „Keine Beweise“, „Die vier Kommata“ und „Die Überlebenden“: Das sind die Highlights, an denen die Filmgruppen während der Film-Arbeitsgemeinschaft in Vechelde an der Grundschule und dem Gymnasium fast ein halbes Jahr gearbeitet haben. Entstanden sind dabei diese drei 30- bis 50-minütigen Spielfilme (alle zu sehen im Kinder- und Jugendzentrum in Vechelde, Am Windmühlenberg 1a/freier Eintritt für Kinder):