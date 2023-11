Peine. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in einen Peiner Kiosk eingedrungen. Hoher Schaden entstand.

Ein Zigarettenautomat in Peine ist durch Aufhebeln des Geld- und Kartenschachtes Donnerstagnacht durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen worden. Dadurch sei nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Die Polizei Peine sucht nun Zeugen zu dem Vorfall unter (05171) 9990.

Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt in Peiner Kiosk – Schaden im hohen vierstelligen Bereich

Ebenfalls unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum zwischen 1.30 und 10.30 Uhr, den Verkaufsraum eines Kiosks in der Braunschweiger Straße aufgebrochen. Dazu hatten die Täter die Tür aufgehebelt, wie die Polizei mitteilt. So gelangten die Diebe in den Innenraum des Geschäftes und stahlen diverse Waren und die Kasse. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. Die Polizei Peine sucht Zeugen unter (05171) 9990.

red