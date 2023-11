Peine. Simba braucht eine Familie, die sich täglich mit ihm beschäftigt. Wegen Überforderung wurde er im Peiner Tierheim abgegeben.

Der junge Mischling Simba wurde wegen Überforderung der ehemaligen Besitzer im Tierheim abgegeben. Er ist im März 2023 geboren und ist laut Tierheim, mit Kindern und Katzen aufgewachsen. Simba ist sehr neugierig, verspielt, manchmal ziemlich ungestüm und sucht eine sportliche Familie, die sich täglich mit ihm beschäftigt. An seiner Erziehung kann noch gearbeitet werden, so das Tierheim in seiner Mitteilung.

Interessenten melden sich im PeinerTierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558, auf der Webseite: www.tierheim-peine.de.

red