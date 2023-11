Peine. Ilsede will im nächsten Jahr mit dem Dienst auf der Straße starten – in anderen Gemeinden wie Vechelde muss der Rat noch entscheiden.

Zugeparkte Straßen, oft genug das Werk von Falschparkern: Rund um das Schulzentrum mitten in Groß Ilsede gehört nicht nur das Verkehrschaos, sondern auch das Parkchaos inzwischen zum gewohnten Bild. Für die Anlieger ist diese Situation nervig, teilweise sind sie gar empört. Daher hat Ilsedes Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge reagiert und dafür den Gemeinderat auf seine Seite gebracht: Die Südkreiskommune wird mit neuem Personal den „ruhenden Verkehr“ – so das Parken im Amtsdeutsch – ab Neujahr überwachen und Parksünder zur Kasse bitten. „Damit werden wir die Verkehrssituation in der Gemeinde Ilsede, gerade in Groß Ilsede im Bereich des Schulzentrums und des Baugebiets Groß Ilsede-Nord, kontrollieren und den zunehmenden Problemen mit Falschparkern begegnen“, kündigt Neuhäuser an.