Edemissen. Von Abba bis Brahms: Der Musikverein Edemissen feierte einen musikalischen Nachmittag, der die lokale Gemeinschaft und Kultur feierte.

Das Blasorchester des Musikvereins Edemissen begeisterte mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm am 4. November seine Zuhörer, so der Verein. In der vollbesetzten Aula der Integrierte Gesamtschule Edemissen zeigte das Orchester unter Leitung von Jörg Boddeutsch, dass nicht nur Marsch und Polka, sondern auch konzertante Musik von Brahms und Strauß, oder Pop-Musik von Abba und Deep Purple viel Freude machen, so der Verein weiter. Besonderen Applaus ernteten die rasanten Soli von Stefan Lages an der Klarinette und Josh Haier an der Trompete beim Dixie „Bourbon-Street-Parade“ sowie die Gesangseinlagen von Anna Fornfett und Dirigent Jörg Boddeutsch.

Kultur- und Freizeitangebote sind wichtig für die Gemeinschaft

Auch die Nachwuchsmusiker der vor wenigen Jahren gegründeten Jugendsparte seien mit Eifer und Aufregung dabei gewesen und zeigten, wie wichtig und bereichernd lokale Kultur- und Freizeitangebote für die Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft sind, so der Verein in seiner Mitteilung. Die Zuhörer, die sich vor dem Konzert schon an einem gewohnt reichhaltigen Kuchenbuffet stärken konnten, dankten mit viel Applaus für den gelungenen musikalischen Nachmittag.

Der Musikverein probt montags im Musikraum der IGS Edemissen. Interessierte können sich über musikvereinedemissen.com oder über die Telefonnummer (0160) 99631258 melden.

red