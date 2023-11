Peine. Erst brannte ein Unterstand für Mülltonnen, dann griff das Feuer auf die Mensa über. Der Polizeiüberblick für den Kreis und die Stadt Peine.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Gebäudekomplex des Gymnasiums Peine in der Straße Am Silberkamp in Brand geraten. Wie die Polizei Peine mitteilt, brach das Feuer gegen 01.30 Uhr an einem Unterstand für Mülltonnen aus. Danach griff das Feuer auf das Gebäude der angrenzenden Mensa über. Die Mensa ist nach ersten Einschätzungen vorerst nicht nutzbar, der Schaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.

Zur Brandbekämpfung war die freiwillige Feuerwehr der Stadt Peine eingesetzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt nun die Brandursache. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 999-0 entgegen.

Pfarrhaus in Woltorf mit Farbe besprüht

Am Mittwochabend haben unbekannte Täter zwischen 18.30 und 19.20 Uhr das Pfarrhaus in der Stegmannstraße in Woltdorf mit Farbe beschmiert. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, wie die Polizei Peine berichtet. Zeugenhinweise an (05171) 999-0.

Einbruch in Imbiss in Abbensen

In Edemissen, Ortsteil Abbensen, haben sich unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Imbiss in der Alten Dorfstraße verschafft. Laut Polizeiangaben erbeuteten sie vor allem Bargeld und verursachten so einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Auch hier bittet die Polizei Peine unter (05171) 999-0 um Zeugenhinweise.

Räuberischer Diebstahl in Peiner Lebensmittelgeschäft

In Woltorfer Straße in Peine kam es am Mittwoch ebenfalls zu einem Diebstahl. Gegen 20.30 Uhr nahm ein 30-jähriger Verdächtiger diverse Nahrungs- und Genussmittel sowie elektronische Gegenstände aus der Auslage eines Lebensmittelgeschäfts. Nachdem er ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen hatte, wurde er von einer Zeugin auf sein Fehlverhalten angesprochen.

In diesem Moment habe er die Frau zur Seite gestoßen und flüchtete. Der Beutewert beträgt rund 25 Euro.

Rechte Parolen an Einkaufsmarkt in Ilsede

Nachdem bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 17. November, 16.45 Uhr bis Samstag, 18. November, 12 Uhr eine große Fläche des Kik-Einkaufsmarktes in der Eichstraße in Ilsede mit rechten Parolen beschmiert haben, hat nun der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Der Schaden liegt bei rund 2500 Euro. Zeugenhinweise an (05171) 999-0.

red