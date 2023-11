Denstorf. Menschen mit besonderen Berufen - vom Zugchef über die Hebamme bis hin zum Polizeibeamten – stellen sich den Kindern vor.

„Wenn ich groß bin“ –, „dann möchte ich Polizist werden“: Die Mädchen und Jungen der kommunalen Kindertagesstätte (Kita) am Mölderweg in Denstorf haben genaue Vorstellung von dem, was sie später werden möchten. Ob Prinzessin, Tierärztin, Pilot oder eben Polizist – spannend bleibt die Frage, ob sich die Berufswünsche später auch verwirklichen lassen.