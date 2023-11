Vechelde. So einen Andrang erlebt die katholische Kirche selten. In Vechelde kommen viele zum ersten Glühwein. Davon profitiert der Abijahrgang.

In Vechelde kann die gute Sache gleichzeitig ein krummes Ding sein. Am Freitagabend fand in der katholischen Kirche St. Gereon wieder der Gottesdienst mit Schauspiel zu St. Martin statt. Anschließend segnete Pater Alex die Martinshörnchen für die Kinder. Dann ging‘s nach draußen. Und da war richtig was los.