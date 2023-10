Unfallflucht in Wendeburg: Auto beschädigt und abgehauen

In Wendeburg hat sich bereits am Freitag, 20. Oktober, zwischen 17 und 17.50 Uhr in der Büssingstraße ein Unfall ereignet, nach dem der bisherige Verursacher eine Unfallflucht begangen hat. Wie die Polizei bereichtet wurden bei dem Unfall auf dem Parkplatz des Wendeburger Einkaufszentrums im Landkreis Peine am Pkw der Geschädigten sowohl der Außenspiegel der Beifahrerseite als auch die Beifahrertür beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wendeburg unter der Nummer 05303/990890 entgegen.

red

