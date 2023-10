Polizei durchsucht Cannabis-Fachgeschäft in Peine

Durchsucht haben Polizisten in Peine am Mittwochvormittag das Cannabis-Fachgeschäft „Herby’s Hemp Farm“ an der Fußgängerzone. Wie Carolin Spilker, Pressesprecherin der Polizei, mitteilt, habe das Amtsgericht Hildesheim dazu den Durchsuchungsbeschluss gegeben. Zweck der Razzia sei das Auffinden von möglichen Beweismitteln. Es bestehe der Verdacht, dass in dem Geschäft CBD-Produkte verkauft wurden, die THC enthalten. „Das wäre ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz“, erklärt Erster Staatsanwalt Stefan Rusch, stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Tetrahydrocannabinol (kurz THC) zählt zu den psychoaktiven Cannabinoiden und ist der hauptsächlich rauschbewirkende Bestandteil der Hanfpflanze.

Ein Blick in „Herby´s Hemp Farm“, als die Regale noch gefüllt waren. Foto: Arne Grohmann / FMN

Die Polizei hat die Regale mit den Blüten leergeräumt und auch die Blüten im Lager mitgenommen. Alles soll in einem Labor geprüft werden. „Man hat uns schon gesagt, dass das bis zu einem halben Jahr dauern kann“, sagt eine Mitarbeiterin des Cannabis-Fachgeschäfts. Namentlich will sie nicht genannt werden. Sie ist fest davon überzeugt, dass die Blüten, die in Peine verkauft werden, legal seien – das heißt, den in Deutschland geltenden Grenzwert von 0,2 THC nicht überschreiten. „Denn ehe die Blüten hier bei uns verkauft werden, lassen wir sie in einem Labor testen.“ Entsprechende Zertifikate seien der Polizei vorgelegt worden.

Razzia in Peine - liegt das Problem in einer nicht bestellten Probe?

Ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft sei das Peiner Geschäft geraten, weil beim Zoll offenbar Blüten gefunden worden seien, deren THC-Gehalt über dem in Deutschland erlaubtem Wert liege. Das Päckchen sei an die Adresse des Peiner Ladens adressiert, „es wurde aber nicht von uns bestellt“. Es sei gängige Praxis, dass Anbieter von Blüten unaufgefordert Proben an Geschäfte verschickten.

„Herby’s Hemp Farm“ ist das erste Cannabis-Fachgeschäft in Peine, es wurde 2021 gegründet und ist im Sommer in die Räume an der Ecke Querstraße/Breite Straße (Fußgängerzone) umgezogen. „Weil unser Kundenstamm stetig gewachsen ist“, sagt die Mitarbeiterin. Kundinnen und Kunden seien unter anderem chronische Schmerzpatienten, die mit dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD) Schmerzen bei Arthrose oder Rheuma behandelten. In Studien sei aber auch nachgewiesen worden, dass sich CDB positiv auf Epilepsie auswirke, zudem auch Blutdruck senkend sei. CDB wirke gegen alles, was entzündlich, schmerzhaft und chronisch sei, „nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren“.

Nach der Razzia in Peine heißt es Warten

Mit den Mengen, die er verkaufe, sei ein Rausch durch die Droge nicht möglich, hat der Geschäftsinhaber im Sommer in einem Gespräch mit unserer Zeitung versichert. Anlass war der Beschluss des Bundeskabinetts, dem Vorschlag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu folgen und das „Cannabis-Gesetz“ zu beschließen: Es sieht eine Legalisierung von Droge und Rausch vor (kurz erklärt, sollen demnach Volljährige bis zu 25 Gramm kaufen und drei Pflanzen selbst anbauen dürfen).

Auf Flyern wie auch auf der Internetseite weist die „Hemp Farm“ darauf hin: „Alle unsere Erzeugnisse sind aus zertifiziertem EU-Nutzhanfsorten gewonnen und frei von Pestiziden. Von der Keimung bis zum Endprodukt bieten wir absolute Transparenz. Selbstverständlich halten wir auch die aktuelle Gesetzeslage mit maximal 0,2 Prozent THC ein, womit unsere Produkte auf dem deutschen Markt und anderen EU-Ländern verkauft werden dürfen.“

Mitarbeiter befürchten den Ruin des Fachgeschäfts

Nach der Razzia am Mittwoch und der angekündigten langen Wartezeit auf die Laborergebnisse der Polizei befürchten die Mitarbeiter von „Herby’s Hemp Farm“ den Ruin. „Der Verkauf der Blüten, das ist unser Hauptgeschäft“, sagt die Mitarbeiterin. Diese Einnahmen fehlten nun schmerzlich, die Kosten für den Laden liefen indessen weiter. Doch das ist nicht die einzige Sorge: Sie denkt auch an die Schmerzpatienten, die nun ihren Wirkstoff nicht mehr kaufen könnten. Auf rein chemische Substanzen umzusteigen, das sei keine Alternative, warnt sie.

Die Cannabis-Pflanze als Medizin - der Inhaber betont: „Alle unsere Erzeugnisse sind aus zertifiziertem EU-Nutzhanfsorten gewonnen.“ Foto: Arne Grohmann / Peine

Der Inhaber des Geschäftes ist auch Gründer eines der neuen Vereine, die nach dem neuen Gesetz zulässig und, unter strengen Regeln, Voraussetzung für Anbau und Konsum der Droge sind. Herby´s Cannabis Social Club (Herby´s CSC) wurde im Mai gegründet und hat bereits mehr als 100 Mitglieder.

