Deutsch-japanische Freundschaft feiert 40-jähriges Bestehen

Ihr 40-jähriges Bestehen hat die Deutsch-Japanische Gesellschaft (DJG) der Region Braunschweig/Peine/Wolfsburg in der Dornse des Altstadtrathauses in Braunschweig gefeiert. Der Verein wurde 1983 gegründet und hat seitdem über 1000 Veranstaltungen organisiert, die die deutsch-japanische Freundschaft vertieft, gefördert und den Menschen aus der Region das Land nähergebracht haben: Das schreibt die DJG in einer Pressemitteilung.

Die Ehrenpräsidentin Teruko Balogh-Klaus, die gleichzeitig für ihre 40-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde ausgezeichnet wurde und die DJG 36 Jahre geleitet hat, nahm die Teilnehmer mit auf eine Zeitreise durch 40 Jahre Vereinsgeschichte. Mit dabei war auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Peine, Rainer Hülzenbecher aus Dungelbeck. Im Anschluss daran wurde ein Gratulationsschreiben von der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Toyohashi, der Partnerstadt von Wolfsburg, verlesen. Angestoßen wurde mit Sake bei einer traditionellen Kagamibiraki-Zeremonie, bei der ein japanisches Sakefass symbolisch mit Holzhammerschlägen geöffnet wird und dadurch das Glück für ewig verbreitet wird.

Zum Abschluss spielte die DJG Beirätin Melissa Arendt am Flügel das „Heideröslein“ in der Fassung des auch in Japan bekannten Braunschweiger Komponisten Heinrich Werner und alle haben die Vereinshymne auf Deutsch und Japanisch mitgesungen. Musikalisch wurde die Veranstaltung von der Wolfburger Taiko Gruppe „Ookami Daiko“ untermalt, die drei Stücke im Laufe des Abends spielten.

red

