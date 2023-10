Peiner Büchereien verleihen Rucksäcke für mehr Nachhaltigkeit

So sehen sie aus: die Rucksäcke zum Thema Nachhaltigkeit, die die Peiner Kreisbüchereien verleihen.

Damit Begriffe wie Nachhaltigkeit keine Worthülsen werden, die Menschen nicht mal dazu motivieren, ihren Müll zu trennen, ist es wichtig, ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung zu schaffen: Das teilt der Landkreis Peine mit. Eine ausgezeichnete Möglichkeit, über umweltpolitische, gesellschaftliche und technische Themen zu informieren, würden die Kreisbüchereien des Medienzentrums nun Kitas und Grundschulen anbieten, heißt es. Dabei geht es um den Verleih sogenannter Themenrucksäcke.

Das Thema der Peiner Leihrucksäcke lautet Nachhaltigkeit

Das Projekt, das im Rahmen des Förderprojektes „Nachhaltigkeit in Bibliotheken“ vom Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband (dbv) mit insgesamt 1500 Euro gefördert und als zweiter Platz prämiert wurde, startet demnach sofort. Peines Landrat Henning Heiß freue sich, auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband, darüber, dass die gute Arbeit der Kreisbüchereien auf diese Weise gewürdigt wird, heißt es weiter.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Peine:

Das Projekt unterstützt die Institutionen bei der Bildung von Kindern und stellt sechs Themenrucksäcke zur Ausleihe bereit. Diese seien an sich nicht nur nachhaltig, lokal und sozial produziert, sondern auch vollbepackt mit kindgerechter Literatur und pädagogischen Fachbüchern. In die Kita kommen Tornister zu den Themen „Garten und Selbstversorgung“ sowie „Wald und Wiese“. An Grundschüler richtet sich ein Angebot zu den Gebieten „Umwelt und Nachhaltigkeit“ sowie „Diversität und Gefühle“. Außerdem wird für beide Institutionen jeweils ein eigener Rucksack zum Thema „Digitale Medien“ bereitgestellt.

„Die Rucksäcke orientieren sich thematisch an den Zielen der Agenda 2030 und können unabhängig vom Standort in jeder Kreisbücherei vorbestellt und entliehen werden“, heißt es abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de