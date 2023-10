Acht Welpen bei Edemissen ausesetzt – drei suchen Zuhause

Am 3. Oktober wurden am späten Nachmittag acht Welpen in einem Waldstück bei Edemissen ausgesetzt. Die Hunde wurden in einem großen Karton am Waldweg abgestellt, sodass sie zumindest gut gesehen werden konnten.

Die Welpen wurden tierärztlich untersucht, geimpft, gechipt und drei Welpen suchen nun noch ein neues Zuhause. Interessenten sollten bedenken, dass genug Zeit vorhanden sein muss, da ein Welpe kaum eine Stunde allein bleiben kann.

Wer Interesse hat, melde sich bitte im Tierheim des Tierschutzvereins Peine und Umgegend, Fritz-Stegen-Allee 20, 31226 Peine, Telefon (05171) 52558, E-Mail info@tierheim-peine.de

