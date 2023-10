Braunschweig Ein Diebstahl mit Randale gab es auf dem A2-Rastplatz in Röhrse. Die Diebe erbeuteten PC-Monitore und verteilten weißes Pulver.

Die Polizei ermittelt nach LKW-Diebstählen auf dem Rastplatz Röhrse Nord an der A2 (Symbolbild).

Polizei Peine Diebe klauen aus LKW an Rastplatz an der A2 bei Peine

Bei einem Diebstahl haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag auf dem A2-Rastplatz Röhrse Nord Computermonitore erbeutet. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch und 6.50 Uhr am Donnerstag.

Wie die Polizei weiter berichtet, schnitten die Täter die Plane eines LKW-Anhängers an zwei Stellen auf, bevor sie die Ladung entwendeten. Bevor die Diebe flüchteten, versprühten sie noch weißes Pulver, vermutlich aus einem Feuerlöscher, auf der Ladefläche des LKW.

In derselben Nacht kam es noch zu einer weiteren Tat: Unbekannte öffneten die Wetterschutzplane eines weiteren Anhängers, klauten aber keine Ladung. Sie entkamen auch hier unerkannt. Die Polizei nahm die Tatorte auf und leitete Ermittlungsverfahren ein. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

red

