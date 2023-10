Fitness bei VT Union Groß Ilsede – er ist das 200. Mitglied

Seit einem Jahr gibt es den Fitnessbereich bei VT Union Groß Ilsede. Als einziger Sportverein im Landkreis Peine hat er den Schritt gewagt und ist damit neue Wege gegangen, berichtet der VT Union in einer Pressemitteilung.

Jetzt, nach einem Jahr, habe sich dieses Sportangebot etabliert. Zum Tag der offenen Tür am letzten September-Wochenende kamen viele, die sich informieren wollten und auch ein kostenloses Probetraining vereinbart haben, schreibt der Verein weiter. Mehr als zehn Neumitglieder hätten direkt an diesem Tag gewonnen werden können.

Zum Jubiläum des Fitnessbereichs bei VT Union Groß Ilsede wurde Daniel Weber als 200. Mitglied geehrt

Als 200. Mitglied im Fitnessbereich konnte der Vereinsvorsitzende, Edgar Janßen, Daniel Weber aus Groß Bülten begrüßen und ihm einen Blumenstrauß sowie eine Flasche „Sportlertröpfchen“ überreichen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Mitglieder würden immer wieder die besondere Atmosphäre hervorheben, die im Fitnessbereich bei VT Union herrsche: ein familiäres Umfeld, kein Stress und immer Zeit für ein Pläuschchen. Zudem gebe es eine individuelle Betreuung durch fünf Trainerinnen und Trainer. Als Mitglied des Fitnessbereiches, wird in der Mitteilung erklärt, ist man automatisch auch ein „normales“ Vereinsmitglied und kann somit ebenfalls das restliche Sportangebot des VT Union Groß Ilsede nutzen.

Der Fitnessbereich des Sportvereins ist laut der Pressemitteilung zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 20Uhr (dienstags bis 21 Uhr) sowie am Samstag und Sonntag in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. An gesetzlichen Feiertagen bleibt der Fitnessbereich in der Regel geschlossen, heißt es weiter. Eine Kontaktaufnahme ist dem Verein zufolge am besten per E-Mail möglich: center@vtunion.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de