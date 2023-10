Unfall in Peine: Radfahrer wird auf Straße geschleudert

Der schwer verletzte Fahrradfahrer kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

In Peine sind am Dienstagnachmittag ein Auto und ein Radfahrer kollidiert. Gegen 16.25 Uhr übersah eine 47-jährige Frau in ihrem Auto offenbar den Fahrradfahrer an der Einmündung der Braunschweiger Straße am Herner Platz. Der 69-Jährige war auf dem Radfahrstreifen der Feldstraße unterwegs gewesen und hatte Vorfahrt.

Das Auto erwischte, vermutlich beim Einfahren in die Feldstraße, frontal den Rahmen des Fahrrads. Dadurch prallte der 69-Jährige zunächst gegen die Motorhaube des Autos und schleuderte anschließend über die Straße. Der Mann verletzte sich schwer – ein Rettungswagen brachte ihn umgehend in das örtliche Klinikum.

„Zur Unfallursache können bislang keine genauen Angaben gemacht werden“, erklärt die weiter ermittelnde Polizei aus Peine.

Autofahrer unter Drogen in Eixe angehalten

Eine Streifenbesatzung der Peiner Polizei hat am Dienstagmittag gegen 12 Uhr einen 21-jährigen Autofahrer aus Peine angehalten. Bei der Kontrolle im Reiherkamp in Eixe kam den Beamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Urintest bestätigte anschließend den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem läuft nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

