Polizei Peine erwischt „Berauschten“ – zwei Haftbefehle gegen ihn

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Fußgängerzone in Peine hat die Polizei einen Mann genauer unter die Lupe genommen und dabei eine überraschende Feststellung gemacht. Wie die Beamten in einer Mitteilung berichten, fuhr am Montagabend um etwa 22.25 Uhr ein 25-Jähriger auf einem Kleinkraftrad durch die Peiner Fußgängerzone, als ihn eine Streifenwagenbesatzung zur Kontrolle bat.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Betroffenen festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme und förderte etwas zutage, womit die Beamten zuvor wohl nicht gerechnet haben dürften: Bei der Überprüfung der Personalien des „Berauschten“ wurden zwei offenen Haftbefehle gegen den 25 Jahre alten Mann festgestellt. Entsprechende polizeiliche Maßnahmen wurden durchgeführt, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

