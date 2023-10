Peine Unbekannte sind in die City Galerie in Peine eingedrungen. Sie haben mehrere Mobiltelefone gestohlen. Zudem: Polizei erwischt Mann mit 1,4 Promille.

Einsatz für die Polizei: In Peine sind Unbekannte in die dortige City Galerie eingebrochen. (Symbolbild)

Polizeimeldungen Einbruch in City Galerie in Peine: 15.000 Euro Schaden

Am Sonntag in der Zeit zwischen 22.35 und 22.40 Uhr sind laut einer Meldung der Polizei Peine bislang unbekannte Täter in die dortige City Galerie eingebrochen. Wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heißt, hebelten die Täter die Schiebetür des Einkaufszentrums auf und gelangten so in die Innenräume. Anschließend drangen sie unter Anwendung von Gewalt durch eine Glastür in den Vodafone-Shop in der City Galerie ein und entwendeten auf ihrem Diebeszug mehrere Mobiltelefone.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Nummer 05171/9990 entgegen.

Bei Verkehrskontrolle in Peine: Polizei erwischt alkoholisierten Fahrer – er hat 1,4 Promille im Blut

In der Nacht von Sonntag auf Montag ging der Polizei derweil im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Mann aus Peine ins Netz, der alkoholisiert am Steuer seines Autos saß. Wie es in einer Mitteilung seitens der Beamten heißt, befuhr der 49-Jährige mit seinem VW Touran die Braunschweiger Straße. Gegen 0.05 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann, nachdem sie zuvor Hinweise erhalten hatten, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehe.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 49-jährigen Peiner einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde sein Führerschein wurde sichergestellt. Überdies wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

