200 Peiner Frauen machen Sport in geschützten Räumen

Der 9. Frauen-Sporttag im Landkreis Peine war in den Augen der Organisatoren ein voller Erfolg. „200 Frauen hatten die Möglichkeit, Sport frei von Rollenklischees in geschützten Bewegungsräumen kennenzulernen und auszuprobieren“, erklärte Petra Ernst vom Kreissportbund Peine.

Das sei in den Hallen des Berufsbildungszentrums und der IGS in Vöhrum sowie in der Brawo-McArena das Ziel gewesen, heißt es in der Mitteilung. „Dieser Sporttag richtete sich besonders an Frauen, die nicht in einem Sportverein sind“, sagt Silke Tödter, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. Tödter selbst wird beim nächsten Frauen-Sporttag im Ruhestand und erhielt daher ein Abschiedspräsentkorb.

Der Frauen-Sporttag findet zum 9. Mal im Landkreis Peine statt

Der Landessportbund fördert jedes Jahr zwölf Frauen-Sporttage im Land. Der Landkreis Peine ist zum neunten Mal dabei. „Nach rund 22 Jahren präsentieren sich die Frauen-Sporttage mit einem frischen Anstrich. Logo, Bildsprache und Angebotskonzept wurden modernisiert – mit neuer Auflage und noch mehr Trendsportarten wurden zusätzliche Anreize geschaffen“, heißt es weiter.

Zu den neuen Trendsportarten gehörten „Denken in Bewegung“ in der neuen Brawo-McArena sowie Hip-Hop, Contemporary und Jumping-Fitness. In Peine wurde erstmals beim Frauen-Sporttag Stand-up-Paddling auf dem Handorfer See mit dem Surf-Club Peine angeboten und Aqua Fitness im P3. Es gab aber genauso bekannte Angebote wie Beckenbodentraining, Qi Gong, Faszien-Fitness, Badminton und andere.

Es gab beim Frauen-Sporttag drei Zeitblöcke, in denen jeweils zehn Workshops angeboten wurden. Die Teilnehmerinnen konnten in jedem Block einen Workshop auswählen. In den Teilnahmekosten waren ein Imbiss mit Fingerfood und eine Snack-Bar mit Gesundem sowie eine Tasche enthalten.

red

