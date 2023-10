Fachkräftemangel 4-Tage-Woche in der Produktion? Geht doch! Bei Rausch in Peine

Das Runde muss eckig und zur Tafel werden... Schokoladen-Produktion bei Rausch in Peine-Stederdorf – inzwischen in einer 4-Tage-Woche.

Stederdorf Wie es der Schokoladen-Hersteller schafft, dennoch an fünf Tagen pro Woche in jeweils drei Schichten zu produzieren und was er davon hat.