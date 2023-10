Auf mehreren Kilometern staute es sich am Freitag gleich zweimal auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Magdeburg. (Symbolfoto)

Verkehrslage Vollsperrung auf der A2 am Kreuz Wolfsburg-Königslutter hält an

Verkehrsteilnehmer, die am Freitagmorgen auf der Autobahn 2 unterwegs sind, brauchen starke Nerven: Nach Angaben der Polizei ist am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr kurz vor dem Kreuz Wolfsburg-Königslutter in Fahrtrichtung Magdeburg ein Schwertransport, der einen Windrad-Flügel geladen hat, von der Fahrbahn abgekommen. Offenbar rammte der Wagen auch einen Kleintransporter, der jedoch noch nicht identifiziert ist. Eine Vollsperrung zwischen Braunschweig-Ost und dem Kreuz Wolfsburg-Königslutter ist eingerichtet. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Braunschweig-Ost abgeleitet. Es staut sich aktuell zurück bis zum Kreuz Braunschweig-Nord. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, heißt es bei der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen.

Wenige Kilometer vorher, auf Höhe Essinghausen im Landkreis Peine, hat es ebenfalls einen Unfall gegeben. Auch hier staute es sich auf mehreren Kilometern zurück. Die gute Nachricht: Dieser Stau hat sich mittlerweile aufgelöst.

Zudem staut es sich zwischen Watenbüttel und dem Kreuz Braunschweig-Nord. Der Grund: Gegenstände auf der Fahrbahn, meldet die Verkehrsmanagementzentrale.

red

