Bislang unbekannte Einbrecher sind am Sonntag in den Schnäppchenmarkt in der Woltorfer Straße in Peine eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter gegen 23.50 Uhr eine Schiebetür auf. Ob sie etwas erbeuteten, wird noch ermittelt – Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit nicht geben.

Zeugenhinweise nimmt die Peiner Polizei unter der Telefonnummer (05171) 9990 auf.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de