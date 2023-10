Mit 1,64 Promille durch Vechelde: Mann verliert Führerschein

Wie die Polizei berichtet, geriet am Samstagabend ein 58-Jähriger in Vechelde in eine Verkehrskontrolle und durfte anschließend seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Fahrer wurde in der Hildesheimer Straße kontrolliert und stimmte einem freiwilligen Alkoholtest zu.

Der Atemalkoholtest zeigte nach Angaben der Polizei 1,64 Promille an. Entsprechend wurde dem 58-Jährigen untersagt, weiterzufahren. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, zudem läuft nun ein Verfahren gegen ihn.

red

