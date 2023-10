Unfall an A2 Peine: Auto kracht frontal in Autobahnbrücke

Eine 65-Jährige wurde am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall an der A2 im Landkreis Peine leicht verletzt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Sie sei demnach von linken auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn gekommen, habe dabei ein anderes Auto touchiert und sei schließlich frontal in die Wand einer Autobahnbrücke gefahren.

Wie es zu dem Unfall kam ist nach Angaben der Beamten noch nicht bekannt, sie vermuten aber „gesundheitliche Gründe“ dahinter. Was genau das heißt konnte die Polizei gegenüber dieser Zeitung nicht konkretisieren. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

red

