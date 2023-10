Kein Führerschein, falsches Kennzeichen: Peiner verliert Roller

Peine In Peine bescherte ein Rollerfahrer der Polizei in vielerlei Hinsicht Arbeit. Sein Motorroller musste beschlagnahmt werden.

Nachdem ein 27-Jähriger aus Peine am Freitag in eine Polzeikontrolle geriet, muss er wohl zukünftig auf seinen Motorroller verzichten. Darüber berichtet die Polizei Peine in einer Pressemitteilung. Demnach kontrollierten die Beamten am Freitagnachmittag den Rollerfahrer am Schwarzen Berg und stellten fest, dass gleich mehrere Probleme auftauchten.

Zunächst besaß der Mann keinen Führerschein, mit dem er seinen Roller hätte fähren dürfen, außerdem war sein Kennzeichen nicht nur abgelaufen, es war auch noch für einen anderen Roller zugelassen. Entsprechend durfte der Peiner nicht weiterfahren: Seinen Roller hätten die Beamten beschlagnahmt und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet.

red

