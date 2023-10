Peine: Männer belästigen Taxifahrer und verletzen Polizistin

Peine Eine Gruppe junger Männer sorgte am Peiner Bahnhof für Aufruhr. Als die Polizei das beenden wollte, wurde eine Beamtin verletzt.

Am Peiner Bahnhof ist es am Donnerstagmorgen zu einem Vorfall gekommen, bei dem eine Gruppe betrunkener junger Männer gegenüber der Polizei und mehreren Taxifahrern ausfällig geworden sind. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach hätten die Männer zunächst durch „aggressives Verhalten“ den Taxibetrieb gestört und zugleich lautstark nach einem Taxi verlangt. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei.

Peine: 18-Jähriger greift Polizistin an

Als die Beamten vor Ort ankamen, hatte sich die Gruppe zwar aufgelöst, zwei der Männer fand die Polizei jedoch noch am Bahnhof. Die Polizisten wollten die Personalien des 18-jährigen Haupttäters aufnehmen, als der abfällig und aggressiv gegenüber den Beamten wurde. So habe er sie beleidigt, sich über sie lustig gemacht und ihnen den Mittelfinger gezeigt. Er sollte daraufhin festgenommen werden, wogegen er sich wehrte und dabei eine 48-jährige Polizistin leicht verletzte.

Schließlich konnte er unter Kontrolle gebracht werden. Ebenfalls festgenommen wurde ein 21-Jähriger, der auch Teil der Gruppe war. Beide waren demnach betrunken. Ein Richter ordnete an, die das Duo in Gewahrsam zu nehmen. Nun wird gegen die beiden wegen „tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte“ und Beleidigung ermittelt.

red

