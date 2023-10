Fahrerflucht nach Beinaheunfall bei Erkerode

Nahe Erkerode an der L629 im Landkreis Wolfenbüttel kam es am Dienstagnachmittag zu einem Beinaheunfall, bei dem ein Auto leicht beschädigt wurde. Das berichtet die Wolfenbütteler Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach habe ein Autofahrer im Reitlingstal derart eine Kurve geschnitten, dass sein Außenspiegel mit dem eines entgegenkommenden Autos zusammengestoßen sei. Anschließend sei er weitergefahren, ohne sich darum zu kümmern.

Nach Polizeiangaben soll es sich bei dem Unfall, das die Kurve schnitt, um einen Hyundai mit Wolfenbütteler Kennzeichen gehandelt haben. Nun ermittelt die Polizei. Die Beamten der Polizei Cremlingen nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (05306) 932239 entgegen.

red

