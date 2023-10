Peine An die Eichendorffschule in Peine sind Hakenkreuze und Penisse geschmiert worden. Das beschäftigt jetzt die Behörden.

Hakenkreuze und Geschlechtsorgane beschäftigten die Polizei in Peine. (Symbolbild)

Schmierereien Penisse und Hakenkreuze an Peiner Schule: Staatsschutz ermittelt

Fenster an einer Schule in Peine wurde nach Angaben der örtlichen Polizei mit Hakenkreuzen verunstaltet. Demnach hätten die bislang unbekannten Täter die nationalsozialistischen Symbole mit einem wasserfesten Stift an die Glasscheiben geschmiert. Sonderlich groß seien sie nicht gewesen, wie ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung kommentiert, aber dennoch deutlich sichtbar.

Zugleich seien auf dem Betonpflaster vor der Schule männliche Geschlechtsorgane „in verschiedenen Größen festgestellt“ worden, so die Polizei. Wegen der Hakenkreuze übernehme nun der Staatsschutz die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (05171) 999 0 zu melden.

red

