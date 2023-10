Besuch in Partnerstadt Asse schmieden beim Besuch Pläne

Ende September freute sich die Gemeinde Ilsede über den Besuch einer fünfköpfigen Delegation aus ihrer Partnerstadt Asse in Belgien. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Die Partnerschaft war in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie etwas eingeschlafen, heißt es darin weiter. Beide Seiten setzten nun alles daran, die freundschaftlichen Beziehungen wiederzubeleben und in eine vielversprechende Zukunft zu führen.

Bereits an Pfingsten dieses Jahres war Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge mit einer Delegation nach Asse gereist, um die ersten Schritte für eine Wiederbelebung der Partnerschaft zu unternehmen, wird in der Mitteilung berichtet. Nun sei der Gegenbesuch von Bürgermeister Koen van Elsen mit vier Begleitern gefolgt.

Nach einem herzlichen Empfang im Rathaus mit Vertretern des Rates und der Verwaltung am Dienstagabend sei am Mittwochmorgen ein Gespräch über die zukünftigen Vorhaben gefolgt. Geplant sei unter anderem ein Schüleraustausch für den Oktober 2024 sowie die Feier des 50-jährigen Partnerschaftsjubiläums im Jahr 2026.

Beim Besuch der Partnerstadt Asse in Ilsede wurde auch der Lafferder Markt angesteuert

Im Anschluss besuchte die belgische Delegation auch den Lafferder Markt, wird berichtet. Ein besonderer Höhepunkt sei das gemeinsame traditionelle Gänseessen mit anschließendem ausgiebigen Rundgang über den Markt gewesen, bei dem die Gruppe die Vielfalt der Angebote und das bunte Treiben habe genießen können.

Bürgermeister Nils Neuhäuser betonte der Pressemitteilung zufolge die Bedeutung dieser Begegnung und zeigte sich optimistisch für die Zukunft: „Die Partnerschaft zwischen Ilsede und Asse hat eine lange Geschichte, und wir sind fest entschlossen, sie wiederzubeleben und zu stärken. Der Besuch unserer belgischen Freunde ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, und wir freuen uns auf die kommenden Projekte und Veranstaltungen, die unsere Partnerschaft noch enger knüpfen werden.“

Die drei Tage des Besuchs waren geprägt von herzlichen Begegnungen, intensiven Gesprächen und dem Austausch von Ideen für die gemeinsame Zukunft, schreibt die Gemeinde. Der Ilseder Rathauschef habe sogleich eine Einladung für das Hopfenteufelfest im Jahr 2024 in Asse erhalten, die er dankend angenommen habe.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de