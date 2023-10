Die Helferinnen boten auch eine Farb- und Stilberatung an.

Hilfsaktion Strick-Aktion – So hilft ein Ilseder Verein Obdachlosen

Einmal im Monat bietet eine Gruppe von FriseurenObdachlosen einen kostenlosen Haarschnitt. Zu Ihnen gehört Jessika Stark von Intense Cut aus Ilsede. Im September fanden gleich zwei Aktionen statt, eine in Hildesheim mit 50 Gästen und eine in Hannover mit 150 Gästen. Dabei gab es diesmal noch eine Besonderheit: Eine Handarbeitsgruppe des Vereins Ilsede hilft um Brigitte Vornkahl-Hase hatte wärmende Kleidungsstücke für Obdachlose gestrickt. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Jedes Kleidungsstück wurde mit einem Schild versehen. Foto: Ilsede hilft e.V. / FMN

Demnach wurden Handschuhe, Mützen, Stulpen, Strümpfe und Schals gestrickt. „Besonderen Wert haben wir auf die Qualität der Wolle gelegt“, wird Gisela Braackmann zitiert. So sei auch Alpaka- und Merino-Wolle verarbeitet worden. Jedes Stück habe ein kleines Schild mit der Aufschrift „made with heart“ bekommen. „So wollten wir die Wertschätzung für die Obdachlosen ausdrücken“, ergänzt Brigitte Vornkahl-Has in der Mitteilung.

Bei der Strick-Aktion der Ilseder boten die Helferinnen auch Beratung zu Farbe und Stil an

Nach dem Haarschnitt habe jeder Gast ein Goody-Back erhalten. Die Helferinnen an der Ausgabe hätten jeweils eine kleine Auswahl an Stricksachen angeboten und – mit einem Augenzwinkern und bei mehr als 30 Grad Celsius im Spätsommer – auch Beratung zu Farbe und Stil angeboten.

Der Verein Ilsede hilft wurde durch Wollspenden von Privatpersonen und Firmen unterstützt, wird in der Mitteilung berichtet. Nur so hätten die Projekte realisiert werden können. Die fleißigen Handarbeiterinnen wollen das Projekt für Obdachlose weiter unterstützen und suchen daher Wollspenden, heißt es weiter. Die Ilseder wollten auch nähen (Beanies, Loops und dergleichen) und suchten daher auch Stoff-Spenden.

Kontakt zu Ilsede hilft kann man unter der E-Mail-Adresse info@ilsede-hilft.de oder unter der Telefonnummer (0162) 2098804 aufnehmen.

