Peine Einbruch in Peine: Unbekannte sind in eine Werkstatt eingestiegen. Dabei haben sie Werkzeuge erbeutet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Polizei-Meldung Unkekannte Täter brechen in Peine in Werkstatt ein

Die Polizei in Peine sucht nach einem Einbruch nach Zeugen. Wie die Beamten in einer Pressemitteilung bekanntgegeben haben. ereignte sich der Einbruch in Peine in der Luisenstraße zwischen Montag, 2. Oktober, um 17 Uhr und Dienstag, 3. Oktober, um 15 Uhr.

Nach Angaben der Polizei hebelten die bisher unbekannten Täter bei dem Einbruch das Garagentor einer Werkstatt auf und erbeuteten anschließend mehrere Arbeitsgeräte. Insbesondere gelangten die Täter an Werkzeuge, die für einen Reifenwechsel erforderlich sind. Die Polizei Peine bittet unter der Telefonnummer 05171 999-0 um Zeugenhinweise.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de