Peiner Polizei ermittelt zu zwei vorsätzlich gelegten Bränden

Peine In der Peiner Kernstadt hat am Mittwochabend ein Container gebrannt. Später legte ein Unbekannter Feuer im Eingang eines Mehrfamilienhauses.

In Peine hat es am Mittwochabend wie auch Donnerstagfrüh gebrannt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei – und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Zunächst brannte gegen 21.30 Uhr im Eulenring in der Peiner Kernstadt ein Altpapiercontainer. Ein Anwohner verhinderte durch sein beherztes Einschreiten, dass es zu einem größeren Schaden kam. Mindestens 500 Euro Schaden stehen zu Buche.

Kurz nach Mitternacht loderte es dann in der Fröbelstraße im Ortsteil Telgte. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter vorsätzlich im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses einen Brand gelegt hat. Ein Zeuge konnte das Feuer löschen, es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Und: Durch Rauchgase erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Sie wurden im örtlichen Krankenhaus behandelt.

Brandermittler der Polizei verschafften sich einen Überblick und sicherten Beweise, um den Tatablauf rekonstruieren zu können. Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Peiner Polizei unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

red

