Frontalzusammenstoß in Hofschwicheldt: Drei Menschen verletzt

Hofschwicheldt Auf der B494 sind zwei Autos kollidiert. Alle drei Insassen kamen in Krankenhäuser. Auch in Lengede gab es einen Unfall – mit einem 13-Jährigen.

Per Rettungsdienst kamen die Verletzte in Krankenhäuser nach Peine und Hildesheim. (Symbolbild)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 494 in Hofschwicheldt haben sich am Mittwoch drei Personen teils schwer verletzt. Nach Angaben der Peiner Polizei geschah der Unfall gegen 12.25 Uhr: Ein 71 Jahre alter Autofahrer fuhr in Richtung Peine, geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden 59-jährigen Frau zusammen.

Der Fahrer sowie die Fahrerin und auch die 91 Jahre alte Beifahrerin im verursachenden Auto erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Sie wurden umgehend in Krankenhäuser nach Peine und Hildesheim gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt in Hofschwicheldt war bis zirka 17.15 Uhr vollständig gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun zur Fahrtauglichkeit des 71-Jährigen. Ein Gutachter ist beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Lengede: Autofahrer berührt Fahrrad eines 13-Jährigen – Junge stürzt, Mann fährt weiter

In Lengede hat sich bereits am Montag ein Unfall ereignet, an dem ein bislang unbekannter Autofahrer und ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer beteiligt waren. Gegen 14.50 Uhr berührte das Auto mit der vorderen rechten Fahrzeugseite das Hinterrad des Jungen, als dieser auf dem Birkenweg in Richtung Woltwiescher Weg fuhr.

Der Junge stürzte und verletzte sich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 13-Jährigen und den Schaden zu kümmern. Der Mann – er soll kurze bis mittellange, braune Haare haben – fuhr einen grauen BMW.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Autofahrer machen können. Die Telefonnummer für Hinweise lautet (05171) 9990.

Trunkenheit im Straßenverkehr: Radfahrer stürzt in Peine

Zudem berichtet die Peiner Polizei von einem betrunkenen Radfahrer, der sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr bei einem Sturz verletzt hat. Der 68-Jährige stürzte offenbar alleinbeteiligt auf der Bundesstraße 244. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Messung ergab einen Wert von 2 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de