Unbekannte zerstören Zigarettenautomaten in Peine

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmittag, 12 Uhr, haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Eichendorffstraße in Peine aufgehebelt. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro.

Vermutlich im gleichen Zusammenhang steht der Aufbruch eines Zigarettenautomaten, der sich am Montag in der Peiner Innenstadt, Am Anger, gegen 12.30 Uhr ereignete. Dort konnten die Täter sowohl den Inhalt des Münzfaches sowie des gesamten Zigaretteninhalts erbeuten. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Hinweise: (05171) 9990.

Unbekannte schlagen Autoscheibe in Peine ein

Auf der Bundesstraße 444 in Peine haben am Montag bislang unbekannte Täter auf die Heckscheibe eines dort am Straßenrand abgestellten BMW eingeschlagen und sich so Zugang zum Innenraum des Wagens verschafft. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist laut Polizei unklar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter (05171) 9990 entgegen.

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt am Bahnhof Vechelde

In der Bahnunterführung unweit des Vechelder Bahnhofs ist ein Fahrer eines E-Scooters gestürzt, ohne sich dabei zu verletzen. Die Beamten ermittelten laut Mitteilung eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Gegen den 60-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren ein. Zudem stand eine Blutprobenentnahme an, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Autofahrer bedrängt Fahrradfahrer in Vöhrum

Auf der Herrenfeldstraße in Vöhrum hat am Montag ein 28-jähriger Autofahrer einen Fahrradfahrer aus Peine durch zu dichtes Auffahren bedrängt, dass dieser ausweichen und sein Tempo verringern musste. Im weiteren Verlauf beleidigte der Autofahrer den 16-jährigen Radler, schreibt die Polizei. Gegen den Mann leitete sie Verfahren ein.

Unfallflucht nach Streitigkeiten in Peine

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer hat in der Woltorfer Straße in Peine beim Rechtsabbiegen einen 39-jährigen Fußgänger touchiert. Anschließend kam es zu Streitigkeiten zwischen beiden Beteiligten, weshalb sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt.

Unbekannte stehlen Pkw in Groß Lafferde und zünden ihn offenbar an

Offenbar zwei Diebe haben am Samstag zwischen 4.30 und 6 Uhr einen Opel in der Bauermeisterstraße in Groß Lafferde gestohlen. Eine Zeugin beobachtete, dass dieser einen anderen Pkw touchierte. Zu einem späteren Zeitpunkt fanden Zeugen den Pkw im Bereich Groß Ilsede in Vollbrand stehend aufgefunden werden. Die Absuche nach den Tätern mithilfe des Polizeihubschraubers verlief negativ. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.

