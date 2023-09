Polizeieinsatz Drama nach Auto-Attacke in Bettmar: Trauer um Hündin Cindy

Cindy - die vielgeliebte Familienhündin wurde bei der Auto-Attacke in Bettmar getötet.

Bettmar Ein Autofahrer (56) tötete in Bettmar am Samstag die Hündin. Er verletzte auch zwei Menschen. Handelte der Pkw-Fahrer in psychischem Ausnahmezustand?