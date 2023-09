Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall in Gadenstedt (Symbolfoto).

Blaulicht Peine Motorrad kracht in Gadenstedter Mauer - zwei Schwerverletzte

Ein Verkehrsunfall hat Freitagnacht zwei Schwerverletzte in Gadenstedt gefordert. Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhren zwei 49- und 38-jährige Männer gegen 0.20 Uhr auf einem Motorrad die Straße Am Breiten Tor entlang, als sie aus ungeklärter Ursache von der regennassen Fahrbahn abkamen und gegen eine Mauer prallten. Der 49-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 38-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderweitigen Substanzen stand. Außerdem müsse geklärt werden, ob der Fahrer eine Fahrerlaubnis besitzt und das Motorrad zugelassen war.

Mann missachtet Vorfahrt in Peine und verletzt sich leicht

Ein 27-Jähriger hat am Freitag gegen 5.50 Uhr auf der Feldstraße in Peine die Vorfahrt eines 38-jährigen Autofahrers missachtet. Laut Polizei kollidierten beide Fahrzeuge in der Nähe der Jägerstraße beziehungsweise Nord-Süd-Brücke. Dabei verletzte sich der Unfallverursacher leicht.

Drei leicht Verletzte bei Unfall auf der Celler Straße in Peine

Ein 53-jähriger Transporterfahrer hat am Donnerstag gegen 11.15 Uhr die Vorfahrt eines 46 Jahre alten Autofahrers auf der Celler Straße in Peine missachtet. Beide Auto-Insassen und der Beifahrer des Transporters verletzten sich leicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 5000 Euro.

Auto erfasst Kind in Peine

Ein Auto hat am Freitag gegen 8.20 Uhr ein 12-jähriges Mädchen in Peine erfasst. Laut Polizei lief das Kind Am Silberkamp auf Höhe der Turnhalle unvermittelt auf die Straße - die 22-jährige Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen. Das Auto erfasste das Kind und verletzte es leicht. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache.

red

