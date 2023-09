Heidi Spenke aus Groß Lafferde erhält Bundesverdienstkreuz

Heidi Spenke aus Groß Lafferde wurde am Dienstag im Namen des Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Ausgehändigt wurde die Auszeichnung laut einer Mitteilung im Konferenzraum „Burgberg“ des Landkreises Peine von Landrat Henning Heiß.

Dieser lobte ihr über vier Jahrzehnte andauerndes Engagement im kulturellen Bereich: „Heidi Spenke war als selbstständige Apothekerin viele Jahre in Vöhrum tätig. Vor zirka 45 Jahren stellte sie fest, dass Vöhrum kulturell nicht viel zu bieten hatte. So begann sie ihr kulturelles Engagement“, erläuterte Henning Heiß.

Heidi Spenke baute altes Stallgebäude zum „Vöhrumhaus Nr. 5“ um

Heidi Spenke organisierte verschiedene Musikkonzerte, zuerst in den Räumen ihrer Apotheke, in der Schule oder auch in der Kirche. 1981 baute sie dann ein altes Stallgebäude im Stil eines niedersächsischen Zweiständerhauses zum „Vöhrumhaus Nr. 5“ um.

„Die drei Luftschlitze im Heuboden des Gebäudes blieben erhalten und können heute als Symbol für jene drei Künste gedeutet werden, die hier eine Pflegestätte gefunden haben: Musik, Malerei und Dichtung“, so der Landrat weiter. In dem Konzertsaal fänden bis zu 100 Personen Platz.

Kammermusikreihe zeichnete sich von Anfang an durch ein hohes Niveau aus

Die von der Geehrten und ihrem Team ehrenamtlich organisierte Kammermusikreihe zeichnete sich von Anfang an durch ein hohes Niveau aus. Durch persönliche Bekanntschaft gelingt es ihr immer wieder, sehr gute Musiker nach Vöhrum zu holen. Die stattfindenden Veranstaltungen sind für die Besucher kostenfrei. Das Gebäude und gegebenenfalls die Auslagen der Künstler finanziert sie aus eigenen Mitteln.

„Inzwischen haben sich das Niveau und die Atmosphäre dieser privaten Musikhalle in der Klassik-Szene herumgesprochen. Die Stammgäste kommen aus Hamburg, Hannover, Braunschweig und natürlich auch aus Vöhrum. Eine unkonventionelle Kulturinstitution, die sich durchgesetzt hat“, zeigte sich der Landrat beeindruckt.

Heidi Spenke heißt auch Kinder im „Vöhrumhaus Nr. 5“ willkommen

Alles, was das „Vöhrumhaus Nr. 5“ heute sei, verdanke es privater Initiative. Gleichwohl wende es sich an die Öffentlichkeit. Alle, die erfahren möchten, was sich „außerhalb der Welt der Dinge bewegt und entwickelt“, seien herzlich eingeladen. Auch Kinder sind hiervon nicht ausgenommen. Gerade sie liegen Heidi Spenke besonders am Herzen. So nimmt sie gerne auch spezielle Kinderkonzerte in ihr Programm auf.

Aus diesen Gründen erfolgte nun die Auszeichnung von Heidi Spenke für ihr kulturelles Engagement im Rahmen einer Lebenswerk-Ehrung.

